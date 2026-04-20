Philip Morris investe sulla formazione dei giovani talenti

Philip Morris ha annunciato un piano di investimenti dedicato alla formazione dei giovani talenti nel nostro paese. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di competenze specifiche e accompagnare i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro. La società mira a sostenere l’occupazione qualificata e a favorire la crescita professionale di chi si affaccia al mercato del lavoro italiano. La strategia si concentra quindi sulla creazione di opportunità di formazione e inserimento per le nuove generazioni.

INVESTIRE nelle competenze e accompagnare i giovani nel mondo del lavoro, contribuendo allo sviluppo di occupazione qualificata in Italia. Con questo obiettivo Philip Morris International dà il via a Future in Progress, un percorso di crescita professionale rivolto a studenti universitari, neolaureati e giovani professionisti all’inizio della propria carriera. L’iniziativa fa parte della strategia dell’azienda di attrarre e sviluppare nuovi talenti in un contesto di forte trasformazione industriale e tecnologica, offrendo opportunità di formazione strutturata e percorsi professionali sia in Italia che all’estero. Il programma offre la possibilità di collaborare con team locali e internazionali e prevede opportunita’ di stage, tirocini e ruoli entry e mid-level in numerose funzioni aziendali.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Philip Morris investe sulla formazione dei giovani talenti Notizie correlate Leggi anche: Philip Morris Italia rafforza impegno su giovani talenti e su formazione con Future in progress Philip Morris International lancia in Italia il nuovo Bonds by IqosUn dispositivo per il riscaldamento elettronico del tabacco che amplia il portafoglio a disposizione degli adulti che vogliono smettere di usare... Contenuti di approfondimento Si parla di: Philip Morris investe sulla formazione dei giovani talenti. Philip Morris investe sulla formazione dei giovani talentiINVESTIRE nelle competenze e accompagnare i giovani nel mondo del lavoro, contribuendo allo sviluppo di occupazione qualificata in Italia. quotidiano.net Philip Morris investe sul mondo senza fumo. E l'Italia è polo hi-techÈ tempo di transizione anche per i colossi del tabacco. Una svolta strategica a 360 gradi che punta a un mondo sempre più smoke free attraverso prodotti senza combustione, come quelli a tabacco ... ilgiornale.it