A Viareggio si terrà un secondo turno alle elezioni comunali del 2026. La domanda principale riguarda chi parteciperà al ballottaggio, dato che ancora non sono stati definiti i nomi dei candidati. La competizione si preannuncia una sfida a tre, tutte donne, ma le candidature ufficiali devono ancora essere confermate. La data del secondo turno è prevista per il 6 giugno.

Viareggio, 25 maggio 2026 – L’unica cosa sicura è che si andrà al ballottaggio. Chi ci andrà però? È questa la domanda che resta aperta sulle elezioni comunali 2026 a Viareggio. Mentre sono state scrutinate 32 sezioni su 63, dunque circa la metà, la battaglia che si profila è a tre. Ed è tutta al femminile. Grilli, Maineri e Marcucci: battaglia a tre. Aggiornamento ore 19:51. Sara Grilli (centrodestra) è al momento in testa. Viaggia intorno al 33 per cento. Segue poco dopo, al 30 per cento, la candidata sostenuta dal centrosinistra Federica Maineri. In terza posizione, intorno al 27 per cento delle preferenze, è la civica Marialina Marcucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi va al ballottaggio? Il caso Viareggio, battaglia a tre tutta al femminile

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