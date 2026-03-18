Il Sassuolo Under 18 ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale della Viareggio Cup dopo aver battuto il Westchester United con un punteggio di tre a zero. La squadra ha concluso la fase a gironi con tre vittorie, segnando 15 gol e subendone uno, prima di affrontare l’avversario americano nel primo turno ad eliminazione diretta.

SASSUOLO Dopo aver dominato il suo girone – tre vittorie su tre possibili, 15 gol fatti e appena uno subito – fa la voce grossa anche nel primo atto della fase a eliminazione diretta, il Sassuolo Under 18. La squadra di Cris Gilioli batte infatti per 3-0 gli statunitensi del Westchester United e si prende i quarti di finale della 76ma edizione della Viareggio Cup. Dove i neroverdi affronteranno, domani alle 14.30 al ‘Bibolini’ di Lerici, l’ AS Police Football, squadra del Burkina Faso che ha eliminato, ai rigori, i senegalesi dell’Olympique Thiessois. Tornando alla vittoria che ha spalancato alla squadra di Gilioli le porte dei quarti di finale, è stata decisiva la doppietta di David, che tra la metà del primo tempo e gli ultimi minuti dei primi 45’ ha blindato il match, chiuso del tutto nella ripresa dalla terza rete neroverde di Seck. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Viareggio Cup. Il Sassuolo Under 18 va ai quarti. Tre gol al Westchester United

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