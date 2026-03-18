Viareggio Cup Il Sassuolo Under 18 va ai quarti Tre gol al Westchester United
Il Sassuolo Under 18 ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale della Viareggio Cup dopo aver battuto il Westchester United con un punteggio di tre a zero. La squadra ha concluso la fase a gironi con tre vittorie, segnando 15 gol e subendone uno, prima di affrontare l’avversario americano nel primo turno ad eliminazione diretta.
SASSUOLO Dopo aver dominato il suo girone – tre vittorie su tre possibili, 15 gol fatti e appena uno subito – fa la voce grossa anche nel primo atto della fase a eliminazione diretta, il Sassuolo Under 18. La squadra di Cris Gilioli batte infatti per 3-0 gli statunitensi del Westchester United e si prende i quarti di finale della 76ma edizione della Viareggio Cup. Dove i neroverdi affronteranno, domani alle 14.30 al ‘Bibolini’ di Lerici, l’ AS Police Football, squadra del Burkina Faso che ha eliminato, ai rigori, i senegalesi dell’Olympique Thiessois. Tornando alla vittoria che ha spalancato alla squadra di Gilioli le porte dei quarti di finale, è stata decisiva la doppietta di David, che tra la metà del primo tempo e gli ultimi minuti dei primi 45’ ha blindato il match, chiuso del tutto nella ripresa dalla terza rete neroverde di Seck. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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