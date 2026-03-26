Amici 25 registrazione 26 Marzo 2026 | l’eliminato e chi va al ballottaggio

Il 26 marzo 2026 è stata registrata la seconda puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 28 marzo. Durante questa registrazione sono stati eliminati alcuni concorrenti e altri sono stati convocati al ballottaggio. La registrazione ha fornito dettagli sui partecipanti che proseguiranno nel torneo e su chi ha lasciato la gara in questa fase.

Amici 25 entra nel vivo con la registrazione del 26 marzo 2026, che anticipa la seconda puntata del Serale in onda sabato 28 marzo. La gara si intensifica e, tra manche combattute, guanti di sfida e momenti di tensione, emergono i primi verdetti importanti della serata. Sono due le eliminazioni in questo appuntamento con il talent show ideato da Maria De Filippi. E’ finita per una famosissima coppia di Amici Omaggio a Gino Paoli in apertura. La puntata si apre con un momento dedicato alla musica italiana. Al centro del palco di Amici 25 si esibiscono tutti i ballerini professionisti con una coreografia pensata per rendere omaggio a Gino Paoli. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici 25, registrazione 26 Marzo 2026: l’eliminato e chi va al ballottaggio Articoli correlati Amici 25, anticipazioni seconda puntata serale 28 marzo 2026: Simone eliminato, chi sono le due cantanti al ballottaggio finale?Il serale di Amici 25 entra nel vivo e la seconda puntata del 28 marzo 2026 alza subito il livello della competizione. Amici 25, anticipazioni prima puntata serale 21 marzo 2026: chi sono i due eliminati e chi rischia al ballottaggiol Serale di Amici 25 è pronto a partire e, già dalle prime indiscrezioni, la nuova fase del talent show di Maria De Filippi si preannuncia intensa. AMICI 25: anticipazioni 1ª puntata Serale. Chi deve uscire al ballottaggio #amicidimariadefilippi Tutti gli aggiornamenti su Amici 25 registrazione 26 Marzo 2026... Temi più discussi: Amici 25, Anticipazioni Serale: gli ospiti e gli eliminati della prima puntata; Anticipazioni Serale Amici 25, prima puntata del 21 marzo: tre eliminati, gli ospiti e le sfide; Serale di Amici, anticipazioni prima puntata (21 marzo): chi è stato eliminato, svelati giudici e ospiti, sparisce il 'guanto dei prof'; Sabato 21 marzo Prima puntata - Amici Le puntate | Witty TV. Registrazione Amici 25 Serale 2026 | Anticipazioni ed eliminati 28 marzo: guanti di sfida e chi rischiaOggi 26 marzo si registra la seconda puntata di Amici 25 Serale 2026: chi saranno gli eliminati? Ecco tutte le anticipazioni ... ilsussidiario.net Anticipazioni Serale Amici 25: registrazione puntata 28 marzo 2026| Due eliminati e fiume di guanti di sfidaDue eliminati nella nuova registrazione del serale di Amici 25 di oggi 26 marzo 2026: ecco cosa accadrà nella seconda puntata ... ilsussidiario.net Romana, ventiquattro anni, talento uscito dal programma “Amici” di Maria De Filippi, che ha vinto come concorrente nel 2021 e dove fino a pochi mesi fa è rimasta come danzatrice professionista facebook Zendaya e Robert Pattinson ad Amici sabato sera #Amici25 x.com