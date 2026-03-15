Il centrosinistra esulta Pomes supera Marchionna e viene eletto presidente della Provincia

Il centrosinistra ha annunciato la vittoria di Angelo Pomes alle elezioni per la presidenza della Provincia di Brindisi. I sindaci e i consiglieri comunali hanno espresso il loro voto, portando Pomes a superare Marchionna. La proclamazione ufficiale ha concluso la consultazione elettorale e sancito il nuovo incarico del candidato.

Il sindaco di Ostuni prevale su quello di Brindisi e succede al facente funzioni Ventrella, giunto dopo il mandato di Matarrelli: distacco di circa 28 punti percentuali BRINDISI - Sindaci e consiglieri comunali hanno emesso il loro verdetto: Angelo Pomes è il nuovo presidente della Provincia di Brindisi. Il sindaco di Ostuni è stato elettro con il 64 per cento delle preferenze totali (57.485 voti ponderati). Il suo sfidante, Giuseppe Marchionna, primo cittadino di Brindisi, si è fermato al 36 per cento dei consensi (32.680 voti ponderati). Pomes succede al presidente facente funzioni Giuseppe Ventrella, subentrato a Toni Matarrelli lo scorso ottobre, decaduto dall'incarico a seguito delle dimissioni da sindaco di Mesagne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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