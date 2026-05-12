Basket il GMV vince a Livorno e supera il primo turno dei play-off in DR2

Il GMV conquista una vittoria a Livorno, superando la Libertas Liburnia nello spareggio del primo turno dei play-off di Divisione Regionale 2. La squadra, sempre al comando durante la partita, ha mantenuto il vantaggio grazie a una difesa efficace e ha gestito i momenti di difficoltà senza cedere. La partita si è svolta al PalaBastia e ha permesso al GMV di accedere al turno successivo dei playoff.

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