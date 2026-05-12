Basket il GMV vince a Livorno e supera il primo turno dei play-off in DR2
Il GMV conquista una vittoria a Livorno, superando la Libertas Liburnia nello spareggio del primo turno dei play-off di Divisione Regionale 2. La squadra, sempre al comando durante la partita, ha mantenuto il vantaggio grazie a una difesa efficace e ha gestito i momenti di difficoltà senza cedere. La partita si è svolta al PalaBastia e ha permesso al GMV di accedere al turno successivo dei playoff.
Pisa, 10 maggio 2026 – Un GMV in grande spolvero, sempre al comando ed in grado di gestire i momenti di crisi, forte di una difesa stellare, espugna a Livorno il PalaBastia, superando la Libertas Liburnia nello spareggio del primo turno dei play-off di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini hanno sfoderato una prestazione di grande intensità, evidenziando una grande crescita sul piano psicologico e nella fase difensiva, riuscendo a prevalere con pieno merito su una squadra molto più esperta. LA CRONACA – Il match inizia all’insegna dell’equilibrio, con azioni offensive da una parte e...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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