A bordo di un volo diretto a Hong Kong, dieci persone sono rimaste ferite a causa di una turbolenza improvvisa. Durante il sopralluogo, alcuni passeggeri senza cintura di sicurezza sono stati sbattuti contro il soffitto dell’aereo. L’incidente ha causato danni all’interno del velivolo e ha coinvolto sia passeggeri che membri dell’equipaggio. La turbolenza è durata pochi minuti, ma ha prodotto effetti violenti all’interno della cabina.

Momenti di paura a bordo di un volo Cathay Pacific diretto a Hong Kong, colpito da una violenta turbolenza che ha provocato danni e ferite a dieci persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Come riportato dalla rivista People, l’episodio è avvenuto sul volo CX156 p artito da Brisbane, in Australia, e diretto a Hong Kong. Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo sarebbe stato scosso improvvisamente da due forti vuoti d’aria mentre l’equipaggio stava iniziando il servizio della colazione. Sei assistenti di volo e quattro passeggeri sono rimasti feriti, mentre otto persone hanno avuto bisogno di cure mediche dopo l’atterraggio all’aeroporto internazionale di Hong Kong. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chi non aveva la cintura ha sbattuto contro il soffitto dell’aereo”: paura su un volo diretto a Hong Kong, dieci feriti dopo una violenta turbolenza

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Della seconda ossessione della mia vita non ho mai saputo bene neppure il nome. Vista a Hong Kong, molto alta, incomprensibile situazione genetica, capelli scuri, occhi leggermente a mandorla, ma tratti del viso certamente nord europei anche se non slavi. x.com

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