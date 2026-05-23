Aereo perde quota in volo dall'Australia a Hong Kong 10 persone ferite | Come cadere nel vuoto

Notizia in breve

Un aereo di Cathay Pacific in volo da Brisbane a Hong Kong ha subito una forte turbolenza, perdendo quota improvvisamente. Durante il movimento, dieci persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato mentre l’aereo attraversava una zona di turbolenza intensa, causando un brusco calo di quota che ha fatto sentire come un “cadere nel vuoto” alcuni dei presenti.