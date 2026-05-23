Aereo perde quota in volo dall'Australia a Hong Kong 10 persone ferite | Come cadere nel vuoto
Un aereo di Cathay Pacific in volo da Brisbane a Hong Kong ha subito una forte turbolenza, perdendo quota improvvisamente. Durante il movimento, dieci persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato mentre l’aereo attraversava una zona di turbolenza intensa, causando un brusco calo di quota che ha fatto sentire come un “cadere nel vuoto” alcuni dei presenti.
Turbolenza su un volo Cathay Pacific da Brisbane (Australia) a Hong Kong. Ferite 10 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Plane Losing Altitude Over Ocean — Black Hawks Heard: 'Ex-Navy SEAL, Call Sign Reaper'
Sullo stesso argomento
“Lasciate tutto e uscite”: paura su volo Lufthansa ad Atene, 3 persone ferite mentre usano gli scivoli d’emergenzaUn forte odore di cherosene su un volo Lufthansa ha causato un rientro d’emergenza.
Muore su volo Hong Kong-Londra, il corpo in cambusa per 13 ore: “Proteste dei passeggeri per il cattivo odore”Una donna di 60 anni è morta poco dopo il decollo su un volo British Airways da Hong Kong a Londra.