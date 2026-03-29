paura sul volo bergamo bari turbolenza e passeggeri feriti

Un volo da Bergamo a Bari ha vissuto momenti di tensione a causa di una turbolenza improvvisa, che ha provocato il ferimento di alcuni passeggeri. L’aereo, operato da Malta Air per conto di Ryanair, ha incontrato difficoltà durante il volo FR-4132, causando panico tra i passeggeri presenti. Nessuno degli occupanti ha riportato ferite gravi e sono stati soccorsi a bordo.

Attimi di paura sul volo FR-4132 Ryanair, operato da Malta Air, partito da Bergamo e diretto a Bari, dove una violenta turbolenza ha provocato il ferimento di alcune persone a bordo. L’episodio è avvenuto il 26 marzo durante la fase di crociera del Boeing 737-800. Nonostante il panico in cabina, l’aereo è riuscito ad atterrare regolarmente nello scalo pugliese, dove ad attendere i passeggeri c’erano i soccorsi. Cosa è successo durante il volo. La turbolenza, descritta come improvvisa e particolarmente intensa, ha colpito l’aeromobile mentre si trovava in una fase del viaggio solitamente considerata stabile. Proprio questo elemento ha aumentato il rischio, perché molti passeggeri avevano probabilmente le cinture slacciate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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