Il pilota, leader del campionato mondiale, ha dichiarato di sentirsi libero di competere senza distrazioni inutili e ha commentato sulla vicinanza tra Ferrari e McLaren in vista delle prime prove stagionali. Alla vigilia degli eventi, ha affermato di essere consapevole dell’interesse in Italia, ma ha sottolineato che la stagione richiede costante miglioramento. Inoltre, ha fatto riferimento alla possibilità di un confronto diretto con il collega di team, ritenendo di poter lottare con lui senza problemi.

"Beh, sono consapevole di quello che sta succedendo, però cerco di non farci troppo caso. La stagione è ancora molto lunga e devo soltanto continuare ad alzare l'asticella perché ho un compagno di squadra estremamente forte, veloce e completo. E anche gli avversari si avvicineranno sempre di più". Kimi Antonelli ha risposto così all’inevitabile domanda sull’Antonelli-mania scoppiata in Italia dopo i suoi due trionfi in Cina e Giappone. Il giovane bolognese della Mercedes oggi a Miami aveva tutti i riflettori puntati addosso com’era prevedibile. Perché è il leader del Mondiale, perché sta scrivendo una storia che appassiona e perché tutti sono ansiosi di assistere alla prossima puntata, già a partire da questo weekend che finalmente riporta la F1 in pista dopo le cancellazioni dei GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli: "Io e Russell liberi di lottare... senza stupidate. Miami? Ferrari e McLaren più vicine"

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