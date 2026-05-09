Dortmund batte l’Eintracht | Samuele Inacio firma il primo gol pro
Nel match tra Dortmund e l’Eintracht, il difensore Samuele Inacio ha segnato il suo primo gol in stagione. La partita si è svolta in un clima di tensione, legato anche alle recenti questioni di trasferimento del giocatore, che hanno causato malumori tra l’Atalanta e il club tedesco. La gestione di questa situazione ha attirato l’attenzione, dato che il passaggio di Inacio a Bergamo ha alimentato discussioni tra le parti coinvolte.
? Punti chiave Come ha gestito il Dortmund il malumore dell'Atalanta per il trasferimento?. Perché il passaggio di Inacio a Bergamo ha creato tensioni societarie?. Chi è il padre di Samuele e come influenza la sua carriera?. In che modo il gol del ventiduenne cambierà le gerarchie in Bundesliga?.? In Breve Vittoria del Dortmund per 3 a 2 al Signal Iduna Park l'8 maggio 2026. Samuele Inacio segna al minuto 72 dopo il passaggio dall'Atalanta nel 2024. Il centrocampista ha esordito con l'Italia Under 19 lo scorso marzo. Figlio dell'ex attaccante brasiliano Inacio Pia ex Napoli e Atalanta. Il Borussia Dortmund ha superato l’Eintracht Frankfurt per 3 a 2 nella serata di venerdì 8 maggio 2026, grazie anche al primo gol da professionista segnato dal giovane talento italiano Samuele Inacio al minuto 72.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Sono sinceramente emozionato, dall' U16 dell'Atalanta ( prime partite viste di Samuele) al primo gol in Bundesliga, mantenendo sempre la stessa caratteristica. Inacio non è appariscente, spesso scompare in campo per poi essere nel posto giusto quando ser x.com
Tutta la gioia di Samuele #Inacio! L'attaccante italiano classe 2008 del #BorussiaDortmund, ieri ha realizzato il suo primo gol in Bundesliga, nella vittoria per 3-2 contro l'#EintrachtFrancoforte. #calcionews24 facebook
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