Dortmund batte l’Eintracht | Samuele Inacio firma il primo gol pro

Nel match tra Dortmund e l’Eintracht, il difensore Samuele Inacio ha segnato il suo primo gol in stagione. La partita si è svolta in un clima di tensione, legato anche alle recenti questioni di trasferimento del giocatore, che hanno causato malumori tra l’Atalanta e il club tedesco. La gestione di questa situazione ha attirato l’attenzione, dato che il passaggio di Inacio a Bergamo ha alimentato discussioni tra le parti coinvolte.

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