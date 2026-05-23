Belen Rodriguez è stata vista in compagnia di un uomo misterioso durante una serata a Milano, scattando fotografie che la mostrano impegnata in baci appassionati. La showgirl argentina, fino a poco tempo fa considerata single, sembra aver ricominciato una relazione. Le immagini sono state pubblicate sui social, suscitando curiosità tra i followers. Non ci sono altre conferme ufficiali sulla natura della frequentazione.

È davvero terminato il periodo da single di Belen Rodriguez? Così sembrerebbe dalle ultime indiscrezioni sulla showgirl argentina, che è stata pizzicata in compagnia di un uomo misterioso durante una serata a Milano. La vicinanza tra i due sarebbe evidente: baci appassionati, chiacchiere e tenerezze potrebbero dimostrare che l’amore è tornato a bussare alla sua porta. Belen Rodriguez, baci e intimità con un uomo misterioso. Solo qualche giorno fa, ospite di Antonella Clerici nel programma È sempre mezzogiorno, Belen Rodriguez aveva scherzato: “Sono due anni che sono single, fatemi un applauso perché è un record! Non si trova niente!”. Ma la showgirl avrebbe già seguito il consiglio della conduttrice, che l’aveva esortata a cambiare giro di amicizie e posti da frequentare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen Rodriguez, baci appassionati con un uomo misterioso: l’indiscrezione

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