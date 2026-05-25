"No". È la risposta secca di Christine Lagarde a lla richiesta di Fabio Fazio se potesse svelare cosa pensò quando, un anno fa, il presidente Usa Donald Trump nel 'Liberation Day' annunciò in diretta tv la lista dei dazi per il resto del mondo con una tabella che conteneva le aliquote tariffarie che, da lì in poi, Washington avrebbe applicato a ciascun Paese del mondo. La presidente della Bce è stata l'ospite d'onore dell'ultima puntata stagionale di Che tempo che fa sul canale Nove. Un colpaccio televisivo che Fazio ha sfruttato anche per cavalcare un po' la polemica politica destra-sinistra. "Nel 2026 la crescita di tutta l'Europa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Che tempo che fa, la Lagarde gela Fabio Fazio: "No"

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