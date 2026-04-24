Di tanto in tanto, emerge una figura pubblica sembra essere dappertutto. Apri i social, la trovi. Sfogli un settimanale, eccola in copertina. Accendi la tv, e il suo nome spunta subito tra i più chiacchierati. In questo momento, quella figura è Silvia Salis. E no, non è il solito fuoco di paglia che dura il tempo di una polemica e poi si spegne come una candela lasciata al vento. Qui c’è qualcosa di diverso perché la curiosità crescente, quasi affettuosa, ed è frutto di un magnetismo che oggi, volenti o nolenti, fa la differenza. Silvia Salis a Che tempo che fa. Non stupisce allora che Fabio Fazio abbia deciso di invitarla a Che tempo che fa, domenica 26 aprile.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fabio Fazio ospita la donna del momento: Silvia Salis domenica a Che tempo che fa

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Questa domenica a Che Tempo Che Fa Fabio Fazio intervisterà per la prima volta Silvia Salis. facebook

La mia intervista con Fabio Fazio a "Che tempo che fa" | 19/04/1983 x.com