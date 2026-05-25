che panico tra gli economisti al pensiero che governi il pd

Durante il Festival dell’Economia a Trento, organizzato dal Sole 24 Ore, si sono riuniti esperti di economia italiani. L’evento si è svolto nell’arco di cinque giorni e ha visto confronti su temi come finanza, innovazione e mercati. La discussione tra gli economisti si è concentrata anche sulle possibili implicazioni di un governo di centrosinistra, generando reazioni di preoccupazione tra alcuni analisti.

Cinque giorni di Festival dell’Economia, a Trento, organizzati dal Sole 24Ore con le meglio teste d’Italia in tema di affari, soldi, innovazione. Ministri, ex ministri, professori, industriali, politici, destra e sinistra, cervelli in fuga richiamati a portare la loro testimonianza. E un grande assente: il programma economico dell’opposizione. Pd, M5S e Avs stanno impostando la campagna elettorale che ci accompagnerà per un anno sulla bassa crescita dell’Italia, all’insegna del «quando ci saremo noi.», sanità gratis per tutti, energia a basso costo senza nucleare e stipendi alti. Già, ma come? E qui cala il silenzio e si spalancano stupiti... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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