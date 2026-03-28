Il sondaggio che manda nel panico il Pd | cosa sta succedendo

Un recente sondaggio condotto dall’istituto Izi ha mostrato Giuseppe Conte in testa tra i possibili candidati alle primarie del centrosinistra. I risultati indicano che il leader del Movimento 5 Stelle è considerato il favorito, suscitando reazioni e analisi tra gli esponenti politici del Partito Democratico. La rilevazione si concentra sulle preferenze degli elettori e sulle possibili sfide future per il quadro politico.

Secondo il sondaggio realizzato dall’istituto Izi, Giuseppe Conte emerge come il favorito alle eventuali primarie del centrosinistra. Tra gli elettori dell’area progressista, il leader del Movimento 5 Stelle raccoglie il 36,1% delle preferenze, un vantaggio che sale fino al 42,6% quando la rosa dei candidati si restringe (ad esempio a Conte, Schlein e Silvia Salis). Questo risultato non racconta soltanto una classifica di popolarità personale, ma fotografa una dinamica politica più profonda. Dopo anni di frammentazione e la sconfitta del 2022, il centrosinistra sta cercando faticosamente di ridefinirsi. Una parte significativa dell’elettorato progressista sembra premiare chi riesce a intercettare un disagio sociale ancora irrisolto, piuttosto che figure legate a linee politiche già consolidate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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