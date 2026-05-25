Un video girato in casa da Alessandra Mussolini mostra la madre, Maria Scicolone, in uno stato che ha fatto parlare sui social. La donna è apparsa molto diversa dal suo aspetto abituale, definita “irriconoscibile”, e questa trasformazione ha suscitato molte reazioni online. La notizia sulla sua condizione di salute è stata oggetto di discussione, ma nel testo non sono forniti dettagli specifici sulla malattia o sulla diagnosi.

Un video semplice, girato in casa, è riuscito a commuovere migliaia di persone sui social. Alessandra Mussolini ha condiviso un momento molto intimo insieme alla madre Maria Scicolone, mostrando ai follower un lato privato e profondamente umano della loro quotidianità. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, non solo per la dolcezza del dialogo tra madre e figlia, ma anche perché hanno riportato l’attenzione sulle condizioni di salute della sorella di Sophia Loren. Il dolcissimo video di Alessandra Mussolini con la madre Maria Scicolone. Nel filmato pubblicato su Instagram, Alessandra Mussolini si avvicina alla madre con tono scherzoso e le chiede: « Mamma, ma lo sai che ho fatto il Grande Fratello? ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che malattia ha la mamma di Alessandra Mussolini? Svelata la verità su Maria Scicolone: ecco perché è “irriconoscibile”

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GFVIP 2026: Alessandra Mussolini ha un malore nella casa e crolla davanti alle telecamere

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