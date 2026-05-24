Alessandra Mussolini si commuove rivedendo mamma Maria | che malattia ha

Alessandra Mussolini si è commossa rivedendo sua madre, Maria Scicolone, dopo il Grande Fratello Vip. L'incontro è avvenuto in un momento condiviso sui social, suscitando emozioni profonde. La donna ha mostrato lacrime di commozione, senza fornire dettagli sulla condizione di salute della madre. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a eventuali malattie o diagnosi.

Grande emozione per Alessandra Mussolini, che nelle ultime ore ha condiviso sui social un momento molto intimo insieme alla madre Maria Scicolone. Dopo settimane di lontananza dovute alla partecipazione dell’ex parlamentare al Grande Fratello Vip, madre e figlia si sono finalmente riabbracciate in un incontro che ha commosso migliaia di fan. Il video pubblicato da Alessandra mostra Maria mentre guarda alcune immagini del percorso televisivo della figlia, compresa la proclamazione finale. La donna, con dolcezza, commenta: “Che bello, brava! Vedi come ti abbracciano?”. Una frase semplice ma capace di toccare profondamente il pubblico. Nata nel 1938, Maria Scicolone è conosciuta anche per essere la sorella della celebre attrice Sophia Loren. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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