Che fine han fatto gli ex Blu Basket Bergamo | Loro e Ramagli sognano l’A1 Udom e Nobili l’hanno conquistata

Da bergamonews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oltre cento giorni dopo la fine della Blu Basket Bergamo, alcuni ex giocatori sono approdati in Serie A, come Udom e Nobili. L’allenatore Ramagli continua a sognare la promozione in A1, mentre altri ex membri della squadra sono ancora senza squadra o si stanno cercando nuove opportunità. La squadra si è sciolta, lasciando dietro di sé un vuoto nel basket locale. Sono state poche le notizie su eventuali progetti di rilancio o nuove formazioni.

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Sono passati ormai oltre cento giorni da quando la Blu Basket Bergamo chiudeva i battenti, ritirandosi dal campionato di Serie A2 e smantellando un roster costruito l’estate prima a suon di migliaia di euro, che non sarebbero neanche stati corrisposti totalmente a tesserati che, da febbraio, si sono trovati nuovi ambienti, nuove case (dalle quali erano stati anche sfrattati verso fine gennaio) e ovviamente nuove squadre in cui poter giocare a pallacanestro. Il pezzo forse più pregiato del roster blu era Andrea Loro, ala classe 2003 già nel giro della Nazionale italiana, che ha scelto di trasferirsi a Verona: pur avendo meno minuti di quanti ne aveva a disposizione a Bergamo, è tra i protagonisti della squadra che sta conducendo 2-0 la serie di semifinale playoff contro la Fortitudo Bologna per tornare in Serie A1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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