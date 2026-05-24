Che fine hanno fatto i BTwins? Oggi tornano con Se per una notte il loro nuovo singolo

I BTwins sono tornati con il singolo “Se per una notte”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Dopo diversi anni di assenza dalle scene, il duo formato da due fratelli gemelli ha annunciato il nuovo progetto musicale. Il brano segna il loro ritorno ufficiale nel panorama musicale.

Dopo anni lontani dalle scene, i BTwins, duo formato da due fratelli gemelli uniti dalla stessa passione per la musica, tornano con un nuovo progetto artistico e con il singolo “Se per una notte”, un brano che segna ufficialmente il loro ritorno e che è già disponibile su tutte le piattaforme. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

BTWINS tornano con “Se per una notte”: il nuovo singolo segna la reunion del duo dopo Sanremo 2011I BTWINS tornano sulla scena musicale con il singolo “Se per una notte”, disponibile da venerdì 22 maggio sulle piattaforme digitali.

Blake Lively e Justin Baldoni hanno posto fine alla loro battaglia legale su “It Ends With Us” con un accordo: “Ci auguriamo che sia una conclusione costruttiva e pacifica”Blake Lively e Justin Baldoni hanno raggiunto un accordo per chiudere la loro causa legale riguardante il film “It Ends With Us” previsto per il 2024.

Temi più discussi: Louvre, sette mesi dopo il furto: che fine hanno fatto i gioielli della corona?; Cannes 2026 e il miraggio della parità di genere: solo 5 registe su 22 film in Concorso, che fine ha fatto l'impegno per l'inclusività?; Che fine hanno fatto/97: Martin Verkerk, finalista (Slam) per caso; Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video.

Che fine hanno fatto i giocatori della #Juve che non si sono qualificati in #ChampionsLeague l’ultima volta? ? x.com

Delitto di Garlasco, risarcimento Stasi ai Poggi: che fine hanno fatto i soldi alla famiglia di ChiaraL'avvocato della famiglia Poggi sui soldi del risarcimento di Alberto Stasi ai genitori di Chiara per il delitto di Garlasco. newsmondo.it

Che fine ha fattoCosa fa oggi Teo Teocoli, il popolare comico e conduttore televisivo - celebre per le sue imitazioni - che negli ultimi tempi si è visto poco sul piccolo schermo. La biografia e cosa fa oggi Chef ... money.it