I cani sognano e hanno gli incubi proprio come noi? C’è qualcosa di simile in loro

I cani sognano e possono avere incubi, proprio come gli esseri umani. Durante il sonno, è comune osservare il movimento delle zampe, i guaiti leggeri o i ringhii appena accennati, che suggeriscono un’attività mentale attiva. Questi segnali vengono spesso notati dai proprietari mentre i loro animali riposano, suscitando tenerezza o curiosità.

Osservare il proprio animale domestico mentre dorme regala spesso momenti di tenerezza o curiosità: un guaito sommesso, le zampe che si muovono ritmicamente o un ringhio appena accennato possono far pensare a un’attività mentale intensa. Ma cosa accade realmente nel cervello di un cane a riposo? Sebbene la comunicazione verbale tra specie sia impossibile, la scienza ha fornito risposte autorevoli attraverso l’analisi degli impulsi elettrici cerebrali. Grazie all’uso dell’elettroencefalogramma, i ricercatori hanno confermato che i cani possiedono onde cerebrali durante il sonno incredibilmente simili a quelle umane, portandoci a dedurre che l’esperienza del sogno sia un tratto comune a entrambe le specie. 🔗 Leggi su Cultweb.it

