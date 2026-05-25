che fine ha fatto fiorella pierobon

Fiorella Pierobon, nota per quasi vent’anni come ‘signorina buonasera’ di Canale 5, ha smesso di lavorare in televisione per dedicarsi alla pittura, sua passione fin dalla giovane età. Dopo aver ricoperto il ruolo di volto noto del piccolo schermo, ha scelto di abbandonare il mondo dello spettacolo e di concentrarsi esclusivamente sulla sua arte. Non sono stati forniti dettagli su eventuali mostre o esposizioni recenti.

Per quasi vent’anni è stata la ‘ signorina buonasera ‘ di Canale 5, ma poi ha deciso di cambiare vita e concentrarsi completamente sulla pittura, sua passione fin da quando era giovanissima. Un ritiro dalle scene che ha dato i suoi frutti: dopo diciassette anni in Francia, l’ex annunciatrice tv Fiorella Pierobon ha aperto, qualche settimana fa, il suo primo atelier italiano a Imbersago, in provincia di Lecco. Una novità immortalata, con diversi scatti, dall’ormai ex collega Emanuela Folliero, che è andata a trovarla e ha promosso la sua attività. Chi è Fiorella Pierobon. I telespettatori più maturi ricordano senz’altro gli annunci di Fiorella Pierobon, su Canale 5, dal 1984 al 2003. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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FIORELLA PIEROBON (1997/2002)

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