Dalla televisione alla pittura | la seconda vita di Fiorella Pierobon

L’ex volto televisivo ha deciso di dedicarsi alla pittura, abbandonando le telecamere per concentrarsi sull’arte visiva. Dopo anni di carriera nel mondo dello spettacolo, ha iniziato a dipingere, utilizzando tecniche e stili diversi rispetto a quelli usati in televisione. Non ha cancellato le esperienze passate, ma le ha integrate nel suo nuovo percorso artistico. La sua attività si svolge ora tra mostre e corsi di pittura, con l’obiettivo di condividere le sue creazioni.

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Dalla televisione alla pittura, senza rinnegare nulla ma trasformando tutto in linguaggio artistico. È il percorso di Fiorella Pierobon, volto storico e presentatrice di Canale 5 dagli anni ottanta al duemila (talmente popolare da essere considerata, ancor prima di Lorella Cuccarini “La più amata dagli italiani”) è oggi pittrice e scultrice affermata con atelier tra Italia e Francia. «Ho lasciato Milano all’età di 45 anni e mi sono trasferita in Francia per capire se il mio percorso artistico potesse avere un seguito», racconta. In Costa Azzurra ha vissuto e lavorato per 17 anni, aprendo un atelier a Nizza che mantiene ancora oggi come spazio attivo di ricerca e produzione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dalla televisione alla pittura: la seconda vita di Fiorella Pierobon ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dalla pittura al canto, il talento precoce di Cecilia Zambonini tra arte e televisioneGALATONE - Martedì sera nel programma “Stasera a letto tardi”, in onda su Rai 2, dalle 21. Leggi anche: Addio Enrica Bonaccorti: una vita dedicata all’amore e alla televisione