Fiorella Pierobon | dal successo in TV al nuovo atelier d’arte

Fiorella Pierobon, nota per la sua carriera televisiva, ha deciso di dedicarsi all’arte, aprendo un nuovo atelier in un borgo lecchese. Dopo anni di successo in TV, ha scelto di concentrarsi sulla ricerca materica e sulla scultura, lasciando alle spalle le luci dello spettacolo. La sua decisione di stabilirsi in un piccolo centro invece che in grandi città è stata motivata dalla volontà di lavorare in un ambiente più tranquillo. L’atelier rappresenta un nuovo capitolo nella sua vita professionale, con un interesse crescente verso l’arte scultorea.

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? Punti chiave Come ha trasformato la fama televisiva in ricerca materica e scultura?. Perché ha scelto un piccolo borgo lecchese invece delle grandi metropoli?. Chi sono i grandi nomi della TV con cui ha lavorato?. Come intende coinvolgere i giovani talenti nel suo nuovo spazio artistico?.? In Breve Passaggio dalla televisione anni otta-duemila alla ricerca artistica dopo 17 anni in Costa Azzurra.. Opere come Una giornata in Provenza richiedono una giornata intera di lavoro per tonalità.. Progetto prevede libri e incontri per giovani talenti nel borgo di Imbersago vicino all'Adda.. Produzione artistica venduta in paesi come Stati Uniti, Giappone e Australia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiorella Pierobon: dal successo in TV al nuovo atelier d’arte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dalla televisione alla pittura: la seconda vita di Fiorella PierobonDalla televisione alla pittura, senza rinnegare nulla ma trasformando tutto in linguaggio artistico. Fiorella Mannoia in “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”: aggiunte a grande richiesta nuove dateIl calendario si apre con un doppio appuntamento a Genova, il 27 giugno e 28 giugno all’Arena del Mare del Porto Antico, nell’ambito di Altraonda...