Prima della partita tra Juventus e Torino, si sono verificati scontri tra le tifoserie negli spazi attorno allo stadio Olimpico. La violenza ha coinvolto ultras di entrambe le squadre, causando una paralisi di circa un’ora nell’area circostante. La partita è iniziata con ritardo a causa delle tensioni e degli scontri avvenuti prima del calcio d’inizio. Non sono stati riportati feriti gravi.

Il derby di Torino si è trasformato in una lunga giornata di tensione e violenza, con scontri tra ultras di Juventus e Torino che hanno paralizzato per quasi un’ora l’area attorno allo stadio Olimpico e ritardato l’inizio della partita. Un pomeriggio di caos iniziato poco dopo le 16, quando alcune centinaia di tifosi bianconeri hanno lasciato piazzale Caio Mario diretti verso l’impianto sportivo. Nella ricostruzione che fanno Giuseppe Legato e Caterina Stamin sulla Stampa, il corteo degli ultras juventini avrebbe attraversato corso Unione Sovietica tra cori, petardi e fumogeni, mentre dall’altra parte della città i sostenitori granata si muovevano dal Filadelfia verso la stessa zona. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Che cosa è successo negli scontri tra tifoserie prima di Torino-Juventus

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