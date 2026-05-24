Prima del derby allo stadio Olimpico-Grande Torino, si sono verificati scontri tra gruppi di ultras. Alcuni tifosi sono stati fermati dalla polizia, mentre diversi agenti hanno riportato ferite durante le operazioni di gestione della folla. La tensione si è manifestata prima del calcio d’inizio del match tra Torino e Juventus, previsto per le 20.45. Non sono stati segnalati altri incidenti o feriti tra i tifosi.

Pomeriggio di tensione nei pressi dello stadio Olimpico-Grande Torino, dove alle 20.45 in programma il derby della Mole tra Torino e Juventus. Gruppi ultras delle due tifoserie hanno tentato di venire a contatto: in particolare alcuni appartenenti ai gruppi bianconeri, Tradizione e Drughi, hanno cercato di raggiungere sostenitori granata che si trovavano vicino a un chiosco sotto la curva Maratona. La situazione più delicata si è registrata in piazzale San Gabriele di Gorizia, dove alcuni ultras juventini hanno cercato di avvicinarsi verso via Filadelfia. Verso le forze dell'ordine sono state lanciate bottiglie, pietre e torce. Gli ultras granata della curva Maratona si sono avvicinati rispondendo con cori e sfottò, senza però superare il cordone delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Torino-Juventus, scontri tra ultras prima del derby: alcuni tifosi fermati, feriti tra i poliziotti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Genoa-Inter, scontri tra tifosi davanti al Ferraris: il video

Notizie e thread social correlati

Scontri tra tifosi al derby Torino-Juve (usati lacrimogeni, ultras fermati); caccia all'uomo nella notte e granata stoppati per il dress codeDurante il derby Torino-Juve si sono verificati scontri tra tifosi vicino allo stadio Grande Torino.

Derby della Mole, scontri tra ultras della Juve e del Torino prima della partitaPrima del Derby della Mole, si sono verificati scontri tra ultras delle tifoserie del Torino e della Juventus.

Temi più discussi: Derby della Mole ad alta tensione: il divieto del Torino sui colori bianconeri scatena la reazione della Juventus; Torino-Juve torna in notturna: derby alle 20.45 dopo sei anni, timori per l'ordine pubblico dopo gli scontri del 2024 e 2025; Torino, trenta daspo ai tifosi prima del derby e contro la Juve c'è massima allerta; Daspo a 30 ultras del Torino prima del derby: stretta della Digos in vista della sfida con la Juventus.

Contatto e scontri in Corso Galileo Ferraris tra i tifosi del Torino e della Juventus. La polizia ha allontanato i gruppi col lancio di lacrimogeni in Piazzale San Gabriele di Gorizia. Il corteo granata ora si è radunato nuovamente e si avvia verso Corso Sebastopo x.com

Torino-Juventus, scontri tra ultras prima del derby: alcuni fermati, feriti tra i poliziotti. Cosa sta succedendoMomenti di tensione nel pomeriggio a Torino nei pressi dello stadio Olimpico-Grande Torino, dove è in programma il derby della Mole tra Torino e Juventus. Gruppi ultras delle due ... ilgazzettino.it

Scontri tra le tifoserie di Juventus e Torino: intervengono le forze dell’ordineTensione a Torino prima del derby della Mole: scontri tra le tifoserie della Juventus e del Torino nei pressi dello stadio, a poche ore dall’inizio della partita. Le due fazioni sono venute a contatto ... calciomercato.com

Cosa è successo alla potente Juventus? reddit