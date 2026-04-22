Matteo Berrettini ha perso all’esordio nel main draw dell’ATP Masters 1000 di Madrid contro il qualificato croato Dino Prizmic. La sconfitta comporta la perdita di 50 punti nel ranking ATP, che lo farà scivolare fuori dalla top 100. Nonostante ciò, l’azzurro manterrà la partecipazione al prossimo Roland Garros. Lo scorso anno Berrettini aveva raggiunto il terzo turno nel torneo madrileno.

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© Oasport.it - Matteo Berrettini scivola fuori dalla top100 nel ranking ATP. Ma la presenza al Roland Garros è garantita

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