Il Milan ha ottenuto una vittoria che consente di salire a 66 punti, mentre la Roma rimane ferma a 70 punti, senza ulteriori punti nelle ultime partite. La squadra giallorossa ha perso terreno rispetto alle rivali, con un risultato che riduce le possibilità di recupero in classifica. Il Milan, invece, continua a spingere per mantenere il terzo posto, con margini ridotti ma ancora presenti.

? Punti chiave Come può la Roma recuperare il distacco dopo il pareggio?. Quali sono le probabilità reali del Milan di mantenere il terzo posto?. Perché il pareggio del Verona ha bloccato le ambizioni giallorosse?. Cosa cambierà nel mercato europeo per le squadre in classifica?.? In Breve Milan e Roma raggiungono entrambi quota 70 punti in questa domenica 24 maggio.. Pareggio tra Verona e Roma allo stadio Bentegodi con risultato finale 0-0.. Vittoria rossonera a San Siro per 1-0 contro il Cagliari.. I calcoli definitivi per la Champions League dipenderanno dai risultati del 25 maggio.. Il Milan vince per 1-0 contro il Cagliari a San Siro nella domenica 24 maggio, mentre al Bentegodi la sfida tra Verona e Roma si chiude sullo 0-0. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions League: il Milan vola, la Roma resta bloccata a 70 punti

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CORSA CHAMPIONS INGOLFATA! MILAN E NAPOLI CROLLANO, JUVE VOLA, ROMA NON MOLLA E COMO OSSERVA

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