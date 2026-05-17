Mancini doppia la Lazio | la Roma vola a 70 punti e punta alla Champions

La Roma ha conquistato una vittoria importante, mantenendo il secondo posto in classifica e arrivando a 70 punti. Nel frattempo, la Lazio ha subito una sconfitta che ha rafforzato la posizione della squadra giallorossa. La squadra capitolina ora si trova in una situazione favorevole per ottenere un posto in Champions League, anche senza fare affidamento sulla Juventus. Per quanto riguarda il Como, le possibilità matematiche di salvarsi si riducono all’ultima giornata, con diversi scenari ancora possibili.

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? Domande chiave Come può la Roma blindare il quarto posto senza dipendere dalla Juve?. Quali scenari matematici si aprono per il Como nell'ultima giornata?. Perché la doppietta di Mancini ha cambiato le sorti della classifica?. Cosa deve fare la squadra di Francesco contro il Verona domenica?.? In Breve Lazio ferma a 51 punti mentre Como e Juventus inseguono a 68 punti.. Roma punta ai 73 punti finali per blindare il quarto posto.. La squadra di Francesco affronta il Verona il 24 maggio per la Champions.. In caso di pareggio la Roma arriverebbe a 71 punti totali.. Gianluca Mancini segna due reti all’Olimpico in questo pomeriggio di domenica 17 maggio 2026, permettendo alla Roma di battere la Lazio per 2-0 e di accorciare le distanze con il sogno della Champions League. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mancini doppia la Lazio: la Roma vola a 70 punti e punta alla Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Derby alla Roma: bis di Mancini stende la Lazio e la Champions è più vicina Roma-Lazio 2-0, Mancini doppietta che può valere la ChampionsLa Roma fa suo il derby della Capitale e fa uno scatto forse decisivo per il ritorno in Champions League. VERSO ROMA-LAZIO: L'IDEA DI GASPERINI È LA DOPPIA PUNTA In casa Roma c'è un'insolita abbondanza e tanta voglia di preparare al meglio un derby dall'enorme peso specifico, sia per la rivalità cittadina che per la delicata rincorsa Champions. Gian x.com Roma-Lazio 2-0, Mancini doppietta che può valere la ChampionsLa Roma fa suo il derby della Capitale e fa uno scatto forse decisivo per il ritorno in Champions League. Grazie al concomitante ko interno della Juve contro ... lapresse.it Mancini eroe del derby: la Roma batte la Lazio 2-0 con una doppietta decisivaGianluca Mancini trascina la Roma alla vittoria per 2-0 contro la Lazio nel derby della Capitale con una doppietta ... it.blastingnews.com Paulo Dybala: Il contratto dice che la partita contro la Lazio sarà probabilmente la mia ultima partita di fronte ai tifosi della Roma...Non so il mio futuro anche se mi piacerebbe saperlo. reddit