Champions League il Napoli vola in Europa | Milan e Roma a un passo Juventus nei guai fino all’ultimo minuto

La corsa alla qualificazione alla prossima UEFA Champions League si fa più intensa, con alcune squadre che rafforzano le proprie posizioni e altre che affrontano momenti difficili. Il Napoli si mantiene in vantaggio, mentre Milan e Roma sono vicine a conquistare un posto nel torneo internazionale. La Juventus, invece, si trova in una situazione complicata, con i risultati ultimi che la tengono in bilico fino all’ultimo minuto. La competizione continua a regalare sorprese e cambi di scenario.

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La corsa alla prossima edizione della UEFA Champions League entra nella sua fase decisiva. A novanta minuti dalla conclusione del campionato, il SSC Napoli festeggia con un turno d’anticipo la qualificazione matematica alla massima competizione europea, mentre restano ancora apertissimi due posti disponibili con quattro squadre coinvolte in una sfida che promette emozioni fino all’ultimo secondo. La squadra allenata da Antonio Conte ha blindato il proprio posto tra le prime quattro grazie al netto 3-0 ottenuto sul campo del Pisa Sporting Club. Un successo che consente agli azzurri di mantenere cinque punti di vantaggio sulla quinta posizione e di brindare ufficialmente alla qualificazione europea insieme all’FC Internazionale Milano, già certa da tempo del pass Champions dopo aver conquistato il titolo di campione d’Italia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Champions League, il Napoli vola in Europa: Milan e Roma a un passo, Juventus nei guai fino all’ultimo minuto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Champions League su Sky: Inter, Napoli e Atalanta al Point Break! Sullo stesso argomento Napoli, Juventus, Milan, Roma o Como: chi va in Champions League?La lotta per la qualificazione alla prossima Uefa Champions League è entrata nel vivo e si deciderà negli ultimi minuti di campionato, con cinque... Leggi anche: Milan e Juventus a un passo dalla qualificazione alla Champions League. | #Hojlund: Questo gol ha avuto un significato simbolico, perché rappresenta due cose. Abbiamo conquistato la qualificazione in Champions League con il Napoli e questo significa che, grazie al mio contratto, ora sono ufficialmente un giocatore del Napoli: x.com Il Napoli in Champions League, le altre se la giocano all’ultima giornataNella 37esima e penultima giornata della Serie A maschile di calcio, il Napoli è diventato la seconda squadra italiana a qualificarsi alla prossima Champions League, il più importante torneo europeo p ... ilpost.it Il Napoli passa 3-0 a Pisa ed è in Champions LeagueIl Napoli si impone per 3-0 in casa del Pisa nella 37esima giornata di Serie A e conquista la matematica certezza di giocare la prossima Champions League con ... lapresse.it