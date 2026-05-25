Champions League 2026 2027 | quando si gioca e le squadre già qualificate oltre la Roma

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha conquistato un posto in Champions League 20262027 dopo aver vinto a Verona, assicurandosi il terzo posto in classifica. La vittoria ha permesso a Gasperini di mantenere la posizione, alle spalle di Inter e Napoli. Le partite della fase di qualificazione sono già programmate, e diverse squadre sono già qualificate, esclusa la Roma. La competizione si svolgerà nel prossimo anno calcistico.

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La Roma è tornata in Champions League. La vittoria di Verona ha permesso a Gasperini di chiudere la stagione al terzo posto, alle spalle di Inter e Napoli, e blindare il piazzamento nell’Europa che conta. Un ritorno fra le grandi stelle per i giallorossi con i Friedkin che dopo tanto inseguire. 🔗 Leggi su Today.it

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