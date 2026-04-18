Perugia e Civitanova si sono qualificate alla Champions League di volley maschile per la stagione 2026-2027, entrambe grazie alla finale scudetto raggiunta. La loro partecipazione rappresenta uno dei tre posti disponibili per l’Italia nella massima competizione europea. Le due squadre si sono guadagnate il diritto di competere nel torneo dopo aver concluso la regular season e le fasi finali con buoni risultati.

Perugia e Civitanova giocheranno la Champions League 2026-2027 di volley maschile. La compagine umbra e la formazione marchigiana avranno il diritto di prendere parte alla prossima edizione della massima competizione europea dopo aver raggiunto la finale scudetto. I criteri di ammissione al torneo previsti dalla Superlega sono i seguenti, nell’ordine: vincitrice scudetto, finalista perdente, miglior classificata in regular season tra le semifinaliste. I Block Devils e la Lube si contenderanno il tricolore nella serie che inizierà mercoledì 6 maggio, dopo aver chiuso la stagione regolare rispettivamente al primo e al sesto posto. Entrambe le...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, le qualificate dell’Italia alle Coppe Europee 2026-2027. Tre pass per la Champions League

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