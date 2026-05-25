challenge toscana buona la prima in pista

Dopo due rinvii causati dalla pioggia, la Challenge Toscana si è svolta regolarmente sulla pista. La competizione è iniziata senza ulteriori problemi, segnando la prima corsa della serie dopo le interruzioni. La gara si è disputata senza intoppi, consentendo ai partecipanti di affrontare la pista in condizioni ottimali. Nessun dettaglio su risultati o partecipanti è stato fornito.

Dopo due consecutivi rinvii a seguito della pioggia, si è potuta svolgere regolarmente sulla pista del velodromo Enzo Sacchi a Firenze, la prima delle sei prove della speciale Challenge istituita dal Comitato Regionale Toscana e dalla Struttura Tecnica per promuovere ulteriormente l’attività su pista. Buona la partecipazione alle gare riservate alle categorie juniores, allievi ed esordienti sia del settore maschile che femminile. Al termine della riunione i vincitori delle prove hanno indossato le speciali maglie della Challenge con colori diversi. La riunione era valevole per il Trofeo Regia Congressi grazie ai fratelli Baicchi, con l’organizzazione della Pol. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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