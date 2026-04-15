Porsche 911 GT4 Challenge | ecco il prototipo che rivoluziona la pista

Durante le prove sul circuito di Spa-Francorchamps, sono stati rivelati alcuni dettagli tecnici della nuova Porsche 911 GT4 Challenge, un prototipo sviluppato per sostituire la Cayman, la cui produzione terminerà nel 2025. La vettura è stata sottoposta a test pratici, con focus sulla dinamica di guida e le caratteristiche tecniche durante le sessioni sul circuito belga. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora diffusa sulla data di presentazione o sulla disponibilità commerciale del modello.

I test sul circuito belga di Spa-Francorchamps hanno rivelato i primi dettagli tecnici sulla nuova Porsche 911 GT4 Challenge, un prototipo che mira a colmare il vuoto lasciato dalla fine della produzione della Cayman nel 2025. La vettura, sviluppata in collaborazione con il team Manthey Racing con base al Nurburgring, si presenta come una versione da corsa derivata da una 911 GT3 alleggerita e anticipa lo sviluppo di un modello stradale che debutterà non prima del 2027. Dettagli tecnici e morfologia del prototipo testato in Belgio. Le immagini catturate durante le sessioni di prova mostrano un veicolo che, pur richiamando la linea della attuale GT3, presenta modifiche strutturali profonde.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porsche 911 GT4 Challenge: ecco il prototipo che rivoluziona la pista Porsche: nuova supercar sopra la 911 chiude il vuoto di 10Il vertice di Zuffenhausen ha aperto ufficialmente la porta a un nuovo modello che si posizionerebbe al di sopra della 911, colmando un vuoto durato... Nuova Porsche Taycan GT4 RS 2027: l’elettrica ancora più estremaLa Porsche Taycan GT4 RS è una versione estremamente sportiva e ad alte prestazioni della già potentissima Taycan, pensata per chi cerca prestazioni...