Un velivolo Cessna in Austria ha urtato un parapendio durante il volo. L’incidente ha coinvolto una donna che stava effettuando un volo in parapendio e che è riuscita a salvarsi, anche se il velivolo ha squarciato il suo paracadute. Il pilota del Cessna ha perso il controllo e si è scontrato con il parapendio in volo. Non sono stati riportati dettagli sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.

Dramma sfiorato in Austria quando il pilota di un piccolo velivolo, un Cessna, ha perso il controllo ed è andato a scontrarsi con il paracadute di una donna che stava facendo parapendio e che si è salvata per miracolo. Una collisione sfiorata in alta quota si è trasformata in un incidente drammaticoper la donna di 44 anni che è sopravvissuta dopo che l’aereo ha squarciato il suo parapendio in volo. L’incidente è avvenuto sabato nei pressi di Piesendorf, vicino a Zell am See, circa 100 chilometri a sud-ovest di Salisburgo. La protagonista, un’esperta parapendista austriaca, stava sorvolando la zona e si stava filmando durante il volo quando, improvvisamente, un piccolo aereo è comparso alle sue spalle ad alta velocità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cessna squarcia parapendio in volo in Austria, donna salva per miracolo

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Aereo squarcia il parapendio in volo, donna si salva per miracolo: Non riesco ancora a crederci

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