VIDEO Volo in parapendio finisce con una caduta | 68enne ricoverato

Nel primo pomeriggio nel territorio di Santo Stefano del Sole, un uomo di 68 anni ha subito un grave incidente durante un volo in parapendio. La caduta è avvenuta mentre stava volando, e immediatamente sono intervenuti i soccorritori. Il 68enne è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Paura nel primo pomeriggio nel territorio di Santo Stefano del Sole, dove un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato durante un volo in parapendio. L’uomo, originario di Fontanarosa, era decollato dal campo volo “ Irpinia Fly ” quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto in una zona impervia poco distante dal punto di partenza. A lanciare l’allarme è stato un altro parapendista presente sul posto che ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino con una squadra partita dalla sede centrale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Volo in parapendio finisce con una caduta: 68enne ricoverato Articoli correlati Elian Lehto ricoverato dopo una caduta a Garmisch: condizioni non graviIn questa sintesi si delineano le condizioni di salute di un atleta finlandese coinvolto in un incidente durante una prova di discesa libera. Leggi anche: Precipita con il parapendio a Tenerife: 28enne italiana muore dopo due giorni di ricovero. Il volo era un regalo del fidanzato Tutto quello che riguarda VIDEO Volo in parapendio finisce con... Temi più discussi: Suello: volo in parapendio gratuito per le residenti l'8 marzo; Val di Fiemme, gli effetti della crisi climatica visti dal parapendio - Video; Cristina Colturi, 28 anni, muore in parapendio a Tenerife: cosa è successo; L’amica di Cristina, morta col parapendio a Tenerife: Vuoto immenso, di lei mi manca tutto. Volo in parapendio finisce in tragedia a Tenerife: morta una 28enne italiana, chi era la vittimaTragedia a Tenerife: giovane italiana morta in un incidente in parapendio biposto, l’istruttore ferito ma fuori pericolo. Chi era la vittima. notizie.it Il volo in parapendio si trasforma in tragedia per una 28enne di ComoCristina Colturi è morta in ospedale a Tenerife per le ferite riportate nella caduta, salvo l'istruttore. L'esperienza era stata un regalo di Natale del suo ragazzo ... dire.it Magia al volo di Cardu Giovanni Andrea Cardu accorcia le distanze tra #Atalanta e #Cagliari con una magia mancina al volo dal limite dell’area. x.com Il Volo Sicilia Fanpage - facebook.com facebook