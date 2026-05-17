A Torino, una donna affetta da un tumore al cranio ha beneficiato di un intervento chirurgico innovativo, che ha visto l’utilizzo di una protesi realizzata con tecnologia 3D. La lesione cutanea aveva raggiunto il cervello, mettendo a rischio la vita della paziente. La ricostruzione dell’osso mancante è stata possibile grazie a una protesi creata con una precisione millimetrica, consentendo ai medici di intervenire con maggiore efficacia.

? Domande chiave Come ha fatto una lesione cutanea a minacciare il cervello?. Cosa ha permesso di ricostruire l'osso mancante con precisione millimetrica?. Perché i medici hanno dovuto prelevare tessuti dalla coscia della donna?. Quali rischi nascondeva il tumore che scavava nel cranio?.? In Breve Chirurghi hanno rimosso un'area di 15 centimetri per 12 al CTO di Torino.. La protesi custom è stata coperta con lembi prelevati da orecchio e coscia.. La paziente di 73 anni ha superato l'intervento senza complicazioni neurologiche.. Il tumore ha eroso l'osso coinvolgendo i vasi venosi del lato sinistro.. A Torino una donna di 73 anni è stata salvata dal Cto grazie a una ricostruzione cranica personalizzata stampata in 3D, dopo che un raro tumore maligno aveva eroso l’osso del cranio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, miracolo al CTO: protesi 3D salva una donna dal tumore al cranio

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