Un nuovo impianto sportivo dovrebbe essere realizzato entro due o tre anni, secondo le dichiarazioni di un dirigente. La squadra di Napoli, che ha cambiato proprietà questa estate passando da Federico Grassi a Matt Rizzetta, non sta rispettando le aspettative di inizio stagione. In passato si era parlato anche di obiettivi di playoff, ma al momento non ci sono aggiornamenti sui risultati o sugli sviluppi del progetto.

La Guerri Napoli non sta rispettando le aspettative di inizio anno. Quando è cambiata la proprietà questa estate, passando dalle mani di Federico Grassi in quelle di Matt Rizzetta, si parlava anche di playoff. Adesso invece la situazione è ben diversa: Magro è stato esonerato, al suo posto c’è Repesa e domani contro Treviso i partenopei rischiano di giocarsi la permanenza nella massima categoria. Nonostante il momento delicato, nel podcast “Full Court Passport”, Matt Rizzetta ha parlato di molti temi riguardo il futuro di Napoli e i progetti a lungo termine che intende realizzare: “ Sicuramente il progetto del Napoli adesso è centrale. Abbiamo acquistato la società circa un anno fa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Matt Rizzetta promette: “Nuova arena pronta nei prossimi due o tre anni”

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