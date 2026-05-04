Centri estivi 0-6 anni l' allarme di Cisl Fp | No alle esternalizzazioni il personale c' è

Cisl Fp ha espresso un forte dissenso riguardo alle possibili esternalizzazioni dei servizi dei centri estivi per bambini dai 0 ai 6 anni a Genova. L'organizzazione ha precisato che il personale dedicato a queste attività è già presente e che non ci sono motivi per affidare i servizi a soggetti esterni. La questione riguarda direttamente le modalità di gestione e il mantenimento delle risorse umane coinvolte.

Da Cisl Fp arriva un netto “no” alle esternalizzazioni dei servizi dei centri estivi 0-6 anni a Genova.“Il Comune - spiega Silvia Imparato (Cisl Fp Liguria) - sembra orientato verso l'esternalizzazione nonostante il personale interno abbia dato ampia disponibilità a coprire i servizi. I dati.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Polizia locale, Cisl Fp Reggio Calabria contesta atto di trasferimento del personaleIl segretario generale Vincenzo Sera interviene contro un provvedimento del dirigente che appare illogico e irrazionale” e rappresenterebbe un... Il "Moscati" alla prova del futuro, CISL FP Irpinia-Sannio: "Ora servono più personale e organizzazione"Per la CISL FP Irpinia Sannio il momento che sta vivendo l’AORN Moscati di Avellino richiede una valutazione equilibrata: riconoscere gli sforzi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Centri estivi unici a Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e Coreglia; Officina estate 2026, centri estivi e conciliazione familiare; Maretta in consiglio per i centri estivi: Prima le iscrizioni e poi il personale; Centri estivi Pesaro, 15 strutture per 843 posti. Via alle iscrizioni. Centri estivi a Genova, Cisl contro l’esternalizzazione: Personale interno sufficiente, servono stabilizzazioniIl sindacato denuncia: adesioni elevate tra i lavoratori, ma il Comune punta agli appalti. Precari ancora senza certezze ... telenord.it Rosolen, fondi ai centri estivi per 6mila bimbi e ragazziI centri estivi sono un servizio fondamentale per le famiglie, soprattutto durante la sospensione dell'attività scolastica: rispondono al bisogno di conciliare tempi di lavoro e vita familiare. Per ... ansa.it Modena, i “Treni della felicità” dopo gli asili e i centri estivi per i bimbi x.com Centri Estivi 2026 – Terrassa Padovana Invitiamo tutte le famiglie interessate all’incontro informativo dedicato ai centri estivi organizzati dal Comune di Terrassa Padovana, in collaborazione con la Giovani e Amici Cooperativa Sociale e con il contributo d - facebook.com facebook