Cervinara Tangredi Filuccio è il nuovo sindaco

Filuccio Tangredi è stato eletto sindaco di Cervinara con 1.927 voti, pari al 30,91%. Ha superato gli altri tre candidati e diventa primo cittadino senza dover ricorrere al ballottaggio. La sua vittoria si è concretizzata con questa percentuale di preferenze. La tornata elettorale si è conclusa con questa affermazione.

Filuccio Tangredi è il nuovo sindaco di Cervinara. Con 1.927 voti (30,91%) ha prevalso sugli altri tre candidati, conquistando la poltrona di primo cittadino senza bisogno del ballottaggio.Alle sue spalle si è classificato Giuseppe Ragucci (lista "Progetto Cervinara Insieme") con 1.766 voti (28. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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