Cervinara dal piano urbanistico alla sicurezza | i risultati di Filuccio Tangredi

Da avellinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cervinara, il sindaco ha risposto alle critiche evidenziando i risultati ottenuti, in particolare nel settore urbanistico e della sicurezza. Con un sorriso, ha cercato di chiarire le azioni messe in campo e quelle previste, evitando fraintendimenti e accuse che giudica poco costruttive. La discussione si concentra sui dati concreti e sui progetti realizzati, mantenendo un tono diretto e senza entrare in considerazioni di natura personale.

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Un sorriso per abbattere accuse poco costruttive, per usare un eufemismo, e i fatti, quelli veri, per spiegare le cose fatte e quelle ancora da fare. La lista numero 2 Cervinara Rinasce con candidato sindaco Filuccio Tangredi continua il suo percorso elettorale all’interno del paese. E quando si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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