Cervia Puntiroli prende atto della vittoria del centrosinistra | Una grande delusione personale e politica

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cervia, Puntiroli ha riconosciuto ufficialmente la vittoria del centrosinistra alle elezioni comunali, congratulandosi con Boschetti e la coalizione vincente. Ha dichiarato di essere deluso sia a livello personale che politico. La comunicazione è avvenuta dopo la chiusura delle urne e la pubblicazione dei risultati ufficiali. La vittoria del centrosinistra si è concretizzata con una maggioranza di voti rispetto alla coalizione avversaria.

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“Prendo atto del risultato elettorale e della vittoria di Boschetti e della coalizione di centrosinistra. È una grande delusione personale e politica, perché ero convinto che Cervia avesse bisogno di un cambiamento profondo, di una nuova visione e di un’amministrazione capace di affrontare con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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