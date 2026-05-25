Centrosinistra vittoria a Cervia più vicina | scrutinata prima metà dei voti

A Cervia, oltre la metà dei voti sono stati scrutinati e i risultati indicano che il centrosinistra si avvicina alla vittoria al primo turno. I dati mostrano una tendenza chiara a favore di questa coalizione, con una percentuale di voti che supera quella degli avversari. La situazione rimane in evoluzione fino al completamento dello spoglio.

Siamo oltre la metà dello spoglio elettorale a Cervia e la vittoria del centrosinistra al primo turno sembra concretizzarsi. Con 16 sezioni scrutinate su 30, il candidato sindaco del campo largo Mirko Boschetti è in vantaggio al 53,23%. Seguono gli sfidanti di centrodestra: Marco Delorenzi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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