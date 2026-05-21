protezione civile in campo il nuovo piano rivoluziona la gestione delle emergenze

La Protezione civile ha presentato un nuovo piano rivoluzionario per la gestione delle emergenze, che coinvolge l’intera provincia. La Brianza, zona molto popolata e attiva, viene considerata particolarmente fragile e soggetta a rischi. Il documento, illustrato ai Comuni a gennaio, definisce le strategie e le procedure da seguire in caso di calamità o eventi critici, con l’obiettivo di coordinare le risorse e le azioni sul territorio. La pianificazione mira a migliorare la risposta e la sicurezza della comunità locale.

La Brianza è un territorio densamente popolato, dinamico e quindi fragile. Queste le caratteristiche del nuovo Piano provinciale di Protezione civile della Provincia, presentato lo scorso gennaio ai Comuni. Dopo l’istruttoria della Regione, il documento è in fase di approvazione da parte della Prefettura (a giugno), per passare poi al via libera definitivo al Pirellone entro l’estate ed entrare in vigore in autunno. Monza e Brianza sarà la prima provincia lombarda a dotarsi di uno strumento aderente alla realtà di oggi. Come ha spiegato Emanuele Polito (dirigente Strade, Viabilità e Protezione civile), il nuovo piano recepisce le osservazioni della Regione e inserisce i rischi idrogeologici, le possibili emergenze legate alla diga di Pusiano e i piani di emergenza relativi agli stabilimenti a rischio di incidente esterno rilevante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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PROTEZIONE CIVILE, APPROVATO L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO

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