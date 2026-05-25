Cervia aumenta il vantaggio del centrosinistra

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cervia, con 8 sezioni su 30 scrutinate, il candidato sindaco del centrosinistra ha raggiunto il 55,39% dei voti. La coalizione a guida Pd continua a rafforzare il proprio vantaggio nelle prime rilevazioni ufficiali.

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Si rafforza il vantaggio del centrosinistra anche a Cervia. Quando sono 8 su 30 le sezioni scrutinate a Cervia, il candidato sindaco della coalizione a guida Pd, Mirko Boschetti, sale al 55,39%. Seguono gli sfidanti di centrodestra: Marco Delorenzi (FdI-FI-Ppn) al 27,62%, poi Paolo Savelli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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