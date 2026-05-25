Centrosinistra in vantaggio anche a Cervia | ma poco sopra al 50%

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cervia, su 6 sezioni su 30 scrutinati, il centrosinistra supera appena il 50%. La vittoria al primo turno non è ancora certa.

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Quando sono 6 su 30 le sezioni scrutinate a Cervia, non si può ancora dare per scontata la vittoria al primo turno del centrosinistra. Il candidato sindaco della coalizione a guida Pd, Mirko Boschetti, è infatti in testa al 53.01%. Seguono Marco Delorenzi (FdI-FI-Ppn) al 28,62%, poi Paolo Savelli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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