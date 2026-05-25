Cerreto d' Esi parla David Grillini

Durante una campagna elettorale definita impegnativa, stressante e faticosa, una squadra ha ottenuto un risultato con una percentuale significativa. L’esito è stato descritto come gratificante.

“E' stata una campagna elettorale impegnativa, stressante e faticosa. Il risultato ci gratifica, abbiamo avuto percentuale importante. Un pensiero anche a Electrolux e alla vertenza con 170 famiglie che rischiano un posto di lavoro, il mio impegno è totale”. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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