Ceri Mezzani Gubbio | 9 interventi sanitari il punto degli infortuni delle ore 13

Durante la Festa dei Ceri Mezzani a Gubbio, fino alle 13, sono stati effettuati nove interventi sanitari sul posto. Tutti gli interventi sono stati gestiti da personale dell’Usl Umbria 1, presente in diverse aree della città. Non sono stati segnalati altri interventi o complicazioni successivamente alla mattina.

In occasione della Festa dei Ceri Mezzani di Gubbio, durante la mattinata (fino alle ore 13) sono stati eseguiti nove interventi sanitari, tutti gestiti direttamente sul posto grazie alla presenza dei presidi dell’Usl Umbria 1 dislocati in diverse zone della città.Gli episodi hanno riguardato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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