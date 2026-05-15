Il regista della vittoria della Ferdinandi | ' Più attaccate più voti a Vittoria' Il centrodestra | ' Temono logoramento'

In una città capoluogo di regione, l’intervento del regista della vittoria della Ferdinandi ha suscitato attenzione, con una sua dichiarazione che invita a rafforzare l’attacco per aumentare i voti a Vittoria. La comunicazione ha generato reazioni nel centrodestra, che ipotizza una strategia volta a evitare il logoramento politico. La presenza di Francesco Nicodemo in questa fase suggerisce un coinvolgimento diretto in questioni di rilievo locale, segnalando un momento di fermento nelle dinamiche politiche della città.

Se Francesco Nicodemo scrive, parla o semplicemente si palesa in una città capoluogo di regione, significa che qualcosa di politicamente importante si sta muovendo, tanto da richiedere il suo intervento in prima persona. Nicodemo, per gli addetti ai lavori, è un guru delle campagne politiche e di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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