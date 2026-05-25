Centrosinistra oltre il 60% a Faenza

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Faenza, su 57 sezioni, sono state scrutinate due e il candidato della coalizione di centrosinistra si trova al 60,57%.

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Quando sono 2 le sezioni scrutinate su 57 a Faenza, rimane in netto vantaggio il candidato della coalizione di centrosinistra Massimo Isola al 60,57%. Seguono poi Gabriele Padovani (FdI + altre liste) al 35,95%, poi Claudio Miccoli (Fi-Lega) al 2,74% e Giuseppe Apicella Binni (Potere al Popolo). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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