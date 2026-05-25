Centrosinistra oltre il 60% a Faenza

A Faenza, su 57 sezioni, sono state scrutinate due e il candidato della coalizione di centrosinistra si trova al 60,57%.

Quando sono 2 le sezioni scrutinate su 57 a Faenza, rimane in netto vantaggio il candidato della coalizione di centrosinistra Massimo Isola al 60,57%. Seguono poi Gabriele Padovani (FdI + altre liste) al 35,95%, poi Claudio Miccoli (Fi-Lega) al 2,74% e Giuseppe Apicella Binni (Potere al Popolo). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scuola Pazzi di Brisighella è sicura:sindaco pronto a denunciare chi ha creato allarmismo su social

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Primi risultati ufficiali a Faenza: netto vantaggio del centrosinistra

Faenza piange Carlo Giuliani: 60 anni di storia tra luce e veritàA Faenza si piange la scomparsa di Carlo Giuliani, fotografo che ha vissuto e lavorato nella città per più di quarant’anni.

Temi più discussi: Mantova e Lecco, il centrosinistra cerca la conferma; Elezioni sindaco, Mantova volta pagina dopo 10 anni: il delfino di Palazzi contro il presidente della Canottieri Mincio; Una proposta per tassare i milionari. Anche Lucca raccoglie le firme; Il corpo non invecchia gradualmente, ma subisce accelerazioni: due sono critiche.

Rapporto Antigone sulle carceri nel 2025: piene in media al 139,1% (otto carceri oltre il 200%), quasi il 60% è recidivo, calano gli stranieri, aumenta l’età media e aumenta la lunghezza delle pene reddit

LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELLA SERA EDIZIONE MILANO Report su 700 strutture | A Milano e provincia le tariffe (98) più care. Si scende a 60 euro nell'Alto Lario e in Valcamonica Case diriposo, costi in aumento Una media di 72 euro al giorno x.com

Elezioni comunali Faenza 2026: risultati in diretta per conoscere il prossimo sindacoQuattro i candidati in lizza: se oggi nessuno ottiene la maggioranza assoluta si andrà al ballottaggio il 7 e 8 giugno. Fratelli d’Italia punta a costringere il campo largo al doppio turno ... msn.com

Attacco al Centrosinistra: Ha causato il dissesto. E ora rivuole governareLa coalizione che sostiene la candidata a sindaca Marialina Marcucci lancia una frecciata, con tutto l’arco, contro il ... lanazione.it